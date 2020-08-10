بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر نهائيًا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز خاطب مسؤولو النادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ناصر ماهر الذي يلعب معارًا حاليًا لنادي سموحة، بات خارج حسابات فايلر ورفض عودته من الإعارة". الذي يلعب معارًا حاليًا لنادي سموحة، بات خارج حسابات فايلر ورفض عودته من الإعارة". وتابع: "فايلر يرفض عودة ناصر ماهر بسبب وجود أكثر من لاعب في مركز صناعة اللعب داخل الفريق".

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