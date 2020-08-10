ضياء السيد يطالب إدارة المصري بالتحقيق في واقعة إصابة اللاعبين بكورونا

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الانتاج حقق في قضية إصابة لاعبيه بفيروس كورونا. وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يعرف المصري السبب من خلال التحقيق فيه لكي يتم حل الموضوع". يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يعرف المصري السبب من خلال التحقيق فيه لكي يتم حل الموضوع". وأكمل: "قرارات اتحاد الكرة موفقة وأتمنى أن يتم تطبيقها على جميع الاندية". وأعلن النادي المصري اليوم الاحد إصابة 16 لاعبا بصفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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