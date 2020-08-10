عاجل | نقل حارس مرمى المصري إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

قال عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، “طارق هاشم”، ان حالة أحمد عبدالفتاح، حارس النادي البورسعيدي، صعبة للغاية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج “نمبر وان” والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة “النهار”: “طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة”.

وأشار: “يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته”.

على جانب آخر، صرح محمود حسين، وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، أن صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم. وقال في تصريحات لبرنامج الماتش: “أتمنى الشفاء للمصابين بفيروس كورونا في المصري، صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم”.

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وأكمل ردا على بيان اتحاد الكرة: “مفيش حد بيحاول يعدي نفسه بالفيروس، اصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة المصري وحرس الحدود أمر غريب، فالفريق لديه حارسين مصابين بفيروس كورونا والثالث كان يعاني من إصابة عضلية”.

وأضاف: “وزير الرياضة أبلغني بأنه سيجتمع مع اللجنة الخماسية بشأن أزمة لقاء المصري والحدود”.

وأتم:” المصري لديه 24 لاعبا مسجلين في قائمته لدى اتحاد الكرة، والاتحاد لا يملك إجبار المصري على المشاركة في مباراة الحدود”.

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