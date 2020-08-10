الأهلي يعلن عودة وليد آزارو ويكشف موقفه من لعب نهائي أفريقيا في تونس

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد عن مطالبة إدارة القلعة الحمراء، بعدم خوض لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا (حال الصعود) في تونس.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عقب نهاية لقاء إنبي بالدوري المصري:” الأهلي لم يطلب عدم اللعب في تونس حال التأهل لمواجهة فريق مغربي، نتمنى أن يكون النهائي في مصر، والمباراة بين الأهلي والزمالك”.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الفريق الأحمر، كلا من محمد هاني وعلي معلول.

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عودة وليد آزارو

وحول موقف المغربي وليد آزارو، قال عبدالحفيظ:” هو مهاجم جيد، وسيكون له دور مع الأهلي في الموسم المقبل”.

وأضاف:” آزارو سينضم للتدريبات قريبا لكن لن يشارك في المباريات، وبعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بقيد اللاعبين قبل ختام الدوري بأربع جولات، فأنه يحق لنا قيده دون الاستعانة به في المباريات، فقط من أجل الاستعانة به في مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة القادمة”.

ورفض المغربي وليد آزارو مد إعارته لنادي الاتفاق السعودي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، علما بأن النادي الأهلي يطالب بالحصول أيضًا على ١٠٠ ألف دولار باقي قيمة إعارة المهاجم المغربي

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