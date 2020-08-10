حلمي طولان: صمدنا أمام الأهلي 60 دقيقة.. وخسرنا بطريقة “فاران وريال مدريد”

قال المدير الفني لفريق إنبي “حلمي طولان“، أن مواجهة الأهلي بعد فترة توقف طويلة، كانت بمثابة “سوء حظ كبير”، مشيرًا إلى أنه افتقد بعض اللاعبين المميزين مثل عرفة السيد ومحمود قاعود.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الفريق الأحمر، كلا من محمد هاني وعلي معلول.

وأضاف طولان:”واجهنا حظًا سيئا أمام الأهلي، لدينا غيابات عديدة، ودفعت اليوم بأربع لاعبين ناشئين، وكان من الصعب أن يكون الأداء جيدًا، بسبب فترة التوقف الطويلة”.

وواصل:” فترة الإعداد لم تكن كافية، للاستعداد للعب لمدة موسم ونصف، وأحيي فريقي على الصمود أمام الأهلي حتى الدقيقة 60 من زمن المباراة”.

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وأكمل طولان:” عملت لمدة 6 أسابيع على 60 وحدة تدريب، وهذا مجهود جبار، وكان من الصعب أن نواجه الأهلي الفريق المميز والقوي، بعد العودة من التوقف”.

وزاد:” إنبي لعب بشكل جيد في خط الدفاع، وتم التعامل بشكل جيد مع مهاجمي الأهلي”.

وختم:” من الصعب الحفاظ على الدفاع طوال الـ90 دقيقة، والدليل ما حدث مع ريال مدريد وأخطاء فاران“.

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