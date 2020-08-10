حمدي فتحي: هدفنا التتويج بالدوري المصري.. وهذه رسالة فايلر قبل مشاركتي أمام إنبي

أعرب لاعب وسط الأهلي “حمدي فتحي” عن سعادته الشديدة بالعودة للمستطيل الأخضر والمشاركة أمام إنبي.

وقال فتحي في تصريحات عقب نهاية المباراة:” الحمد لله على الفوز بعد غياب طويل عن المباريات، المكسب كان هامًا، والأداء سوف يتحسن خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف:” ابتعدت عن الملاعب لمدة 9 شهور، منذ إصابتي في الركبة، وبعد العودة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وأشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين، وسعيد بالعودة والمشاركة في لقاء اليوم أمام إنبي“.

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وواصل :” الحمد لله وكل الإصابات قضاء وقدر، والفترة المقبلة أتمنى أن أظهر بشكل جيد، ولم تكن هناك أي أعراض ظهرت بالنسبة لفيروس كورونا، وكان هناك دعم كبير لي من أصدقائي داخل الأهلي وخارجه، وجمهور النادي كان يدعمني، وأقول لهم أن سأكون أفضل في الفترة المقبلة”.

وأكمل:” أشكر رينيه فايلر على ثقته الكبيرة، دفع بي في وقت صعب، من أجل المكسب، وطالبني بالإسراع في الملعب والاحتفاظ بالكرة، وكان يثق في أن الفوز قادم”.

وأتم: “ننظر فقط حاليا إلى بطولة الدوري المصري، وبعدها سنفكر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، نأخذ الأمور خطوة بخطوة”.

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