مدرب الأهلي: الفوز على إنبي دفعة كبيرة للاعبين.. وحمدي فتحي مكسب كبير

تحدث المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “سامي قمصان“، عن أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إنبي

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الفريق الأحمر، كلا من محمد هاني وعلي معلول.

وقال قمصان عقب نهاية المباراة :”مباراة كانت هامة وتحقيق الفوز في عودة الدوري أمر هام للغاية”.

وتابع :”لأول مرة تحدث أن نغيب عن المباريات منذ فترة طويلة ورينيه فايلر طلب من اللاعبين بضرورة تسريع رتم اللعب والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز”.

Advertisements

وواصل :”الفوز في مباراة اليوم سيكون دفعة كبيرة لنا في الفترة المقبلة، خاصة وأننا عائدون منذ فترة إيقاف طويلة”.

وتابع قمصان:”حمدي فتحي مكسب كبير للنادي وإن شاء الله يكون إضافة لنا في البطولة الإفريقية، وفايلر طلب من اللاعبين ضرورة تسجيل الفرص التي تتاح لهم في المباراة”.

وختم :”نتوقع أن يكون الأداء أفضل في الفترة المقبلة، وشكرا للاعبين”.

..