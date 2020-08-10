تعرف على أكثر 5 لاعبين تعرضوا للطرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا

عادت عجلة دوري أبطال أوروبا، للدوران من جديد، بعد فترة توقف منذ مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".



في كل عام تتنافس أقوى الأندية الأوروبية لحصد اللقب من انطلاقتها عام 1955، ولا يخلو الأمر دائماً من الندية والإثارة التي تصل في كثير من الأحيان إلى العنف بالنظر إلى أهمية الفوز في تلك البطولة العريقة.



وفي التقرير التالي نستعرض أكثر خمسة لاعبين طرداً في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقاً لنسبة حصولهم على البطاقات الحمراء مقارنة بمشاركاتهم في المباريات.



جويل فيلتمان

انتقل مؤخراً من أياكس أمستردام الهولندي إلى برايتون الإنجليزي، للدفاع عن ألوان الأخير، بعدما قضى مسيرته الاحترافية حتى الآن مع الفريق الهولندي.



ويملك فيلتمان سجلاً غير جيد في دوري الأبطال، بعدما تعرض للطرد 3 مرات في 18 مباراة فقط خلال مشاركته في المسابقة.



وجاء أحدث طرد لفيلتمان في المسابقة هذا الموسم، خلال تعادل أياكس الدراماتيكي أمام تشيلسي (4-4)، وفي حال استمر معدل حصول فيلتمان على البطاقات الحمراء، فلا شك أنه سيكون مرشحاً فوق العادة لتصدر هذه القائمة في السنوات القادمة، طبعاً إن شارك في البطولة مجدداً.



فيدات إنصيف

كان قلب الدفاع التركي من اللاعبين المتخصصين في البطاقات الحمراء بدوري الأبطال، رغم مشاركاته القليلة في المسابقة.



إنصيف خاض 12 مباراة في أمجد الكؤوس الأوروبية مع فريق غلطة سراي التركي خلال الفترة بين عامي 1997-2003، والتي شهدت طرده 3 مرات.



ورغم أنه قدم مستويات جيدة مع غلطة سراي بنيله لقب الدوري التركي 5 مرات، إلا أن مسيرته في “التشامبيونزليغ” كانت مختلفة، كونه طرد 3 مرات في 12 مباراة.



سيرجيو راموس

قائد ريال مدريد أحد أكثر لاعبي كرة القدم حصولاً على الألقاب، لكنه يشتهر أيضاً بكثرة نيله البطاقات الحمراء بالتخصص.



وعلى غرار فيلتمان، تلقى راموس آخر طرد له في المسابقة هذا الموسم، خلال لقاء ذهاب دور الـ16 أمام مانشستر سيتي، لتكون هذه البطاقة الحمراء هي الرابعة له خلال 124 مباراة خاضها في المسابقة، رغم أن الجميع توقع أن يكون رصيده أكبر من ذلك بكثير، بسبب أسلوبه الخشن في اللعب.



زلاتان إبراهيموفيتش

لم يلعب إبراهيموفيتش هذا الموسم في دوري الأبطال، لكنه لا يزال يحافظ على مستواه الهجومي القوي، إذ سبق له الظهور في المسابقة مع أندية مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة، وأياكس، وثلاثي إيطاليا “يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان”.



إبراهيموفيتش خاض 120 مباراة في المسابقة، تعرض فيها للطرد 4 مرات، حيث كانت مرة أمام ريال مدريد بقميص يوفنتوس، وأخرى بقميص الإنتر أمام بايرن ميونيخ، ومرتين مع باريس سان جيرمان ضد تشيلسي وفالنسيا.



إدغار دافيدز

للوهلة الأولى قد يبدو النجم الهولندي السابق دافيدز اسماً غير محتمل ليحتل صدارة هذه القائمة في دوري الأبطال.



ولكن عندما نفكر في حقيقة الأمر، نجد أن نجم الوسط كان من اللاعبين المقاتلين في الملعب، لقدرته على إيقاف الخصوم بفعل تدخلاته الخشنة، ليحصل على 4 بطاقات حمراء في دوري الأبطال خلال 74 مباراة مع إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وأياكس، علماً أن البطاقات الحمراء الأربع جاءت بعد بطاقتين صفراوين.





المصدر: عربي بوست