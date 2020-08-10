رياضة | مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الاتحاد السكندري خبرا صاعقا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيجابية عينة أحد لاعبي الفريق الأول، الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل مواجهة الزمالك اليوم.

جاء ذلك على الرغم من أن الاتحاد السكندري أعلن أمس الأحد أن سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق، الخاصة بفيروس كورونا.

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ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

يشار إلى أن الاتحاد السكندري قد أعلن عن إيجابية عينة اثنين من اللاعبين وإداري بالفريق في وقت سابق، لكن تحولت حالة اثنين منهم إلى سلبية في آخر مسحة.

وتعد هذه المباراة الأولى لفريق الاتحاد السكندري، منذ خمسة أشهر بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، ولكن تعد الثانية للزمالك الذي فاز أمام المصري بهدف دون رد، يوم السادس من الشهر الجاري.