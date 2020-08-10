رياضة | قائد منتخب مصر السابق يُقدم مقترح جديد بشأن مسحات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد منتخب مصر السابق يُقدم مقترح جديد بشأن مسحات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بتقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين.

وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".

وتابع: "كنت ضد استكمال الدوري حفاظا على انتظام المسابقة في نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الان من أجل استكمال المسابقة".