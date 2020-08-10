رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته غدًا الإثنين دون راحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته غدًا الإثنين دون راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين دون راحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على فريق إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا الإثنين، ضمن استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري، حيث قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مواصلة التدريبات دون راحة من أجل الاستعداد بشكل قوي للمباراة المقبلة.

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على إنبي إلى 52 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.