رياضة | مارك فليكين حارس مرمى فرايبورج الألماني يمدد تعاقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مارك فليكين حارس مرمى فرايبورج الألماني يمدد تعاقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فرايبورج الألماني اليوم الأحد تمديد عقد حارس مرماه مارك فليكين.

وشارك فليكين صاحب الـ27 عاما في 11 مباراة رسمية مع الفريق خلال الموسم المنصرم.

ويتطلع فيلكين لأن يصبح الخيار الأول لحراسة عرين فرايبورج في الموسم الجديد، بعد رحيل الحارس الأساسي السابق أليكسندر شفولو لصفوف هيرتا برلين الألماني.

لم يحدد فرايبورج، حسب العادة، مدة التعاقد مع فليكين.