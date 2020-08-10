رياضة | تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات أزمة وليد أزارو في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الأيام الماضية من أجل حسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب لاسيما بعد انتهاء إعارته مؤخراً للاتفاق السعودي.
مصير وليد أزارو في الأهلي
ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يعود وليد أزارو للقاهرة خلال أيام من أجل التحدث مع إدارة النادي والمشاركة في التدريبات دون أن يكون له حق المشاركة في المباريات المحلية أو الافريقية بعدما خرج من قائمة المارد الأحمر في يناير الماضي للإعارة لنادي الإتفاق السعودي.
من جانبه كشفت مصادر صحفية مقربة من المهاجم المغربي، أن الاعب رفض الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى وقرر اللاعب تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.