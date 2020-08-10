رياضة | كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد مهاجم الفريق، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد بمعسكر الفريق اليوم، عقب انتهاء الفريق من مرانه، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من الوباء العالمي.

وفي سياق متصل انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بمعسكر الزمالك بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتى انضما بعدها إلى معسكر برج العرب.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع بن شرقى وأوناجم اطمأن خلالها على البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج الموضوع لهما.