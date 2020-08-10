رياضة | كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري
قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد مهاجم الفريق، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد بمعسكر الفريق اليوم، عقب انتهاء الفريق من مرانه، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من الوباء العالمي.
وفي سياق متصل انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بمعسكر الزمالك بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتى انضما بعدها إلى معسكر برج العرب.
وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع بن شرقى وأوناجم اطمأن خلالها على البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج الموضوع لهما.