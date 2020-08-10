رياضة | بيدرو يودع تشيلسي على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيدرو يودع تشيلسي على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع الإسباني بيدرو رودريجيز رحيله تشيلسي الإنجليزي على طريقته الخاصة وذلك بعد إنتهاء عقده مع البلوز بشكل رسمي، حيث كانت آخر مباريات الموسم له أمام بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيدرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"بعد 5 سنوات رائعة انتهت مسيرتي في نادي تشيلسي، شكرًا جزيلًا لمجلس الإدارة والمدربين وزملائي في الفريق وللجماهير".

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وأضاف:"شكرًا لكم على تجربة كنت خلالها فردًا ضمن عائلة كبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا وأشعر بأنني في بيتي".

وتابع:"كان من دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي والفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي بالإضافة إلى التنافس في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم".

واختتم بيدرو حديثه قائلاً:"لقد اتخذت القرار الصحيح وأخذت معي ذكريات رائعة لا تنسى، أقول وداعًا وأنا مسرور جدًا بهذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية ومتحمس أيضًا لبدء المرحلة التالية، شكرًا وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".