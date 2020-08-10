الامارات | فتح باب التسجيل في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن موعد انطلاق النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين 2020، والبرنامج الزمني الخاص بالاستعداد لها، حيث ستكون البطولة البوابة الرئيسة التي ستدشن عودة النشاط الدولي لرياضة الجوجيتسو في العالم، في ظل توقعات بمشاركة كبيرة من عشرات الدول.
وأكد الاتحاد في بيانه الصادر، أمس، أن البطولة ستقام خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر المقبل، وأنه تم فتح باب التسجيل بالفعل للمشاركة فيها لفئتي المحترفين والأساتذة من جميع أنحاء العالم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد: https://uaejjf.com/. وتعدّ البطولة من أهم المنافسات العالمية، وتستضيفها صالة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
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