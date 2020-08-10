الامارات | كايو: وعدت نفسي بأن يكون الموسم المقبل الأفضل في مسيرتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: وعدت نفسي بأن يكون الموسم المقبل الأفضل في مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف «الملك»، بعدما تردد أنه تلقى عروضاً للعودة للعب في أوروبا، أبرزها من بارتيزان الصربي، لافتاً إلى أنه يركز على الظهور بشكل جيد مع الشارقة في الموسم الجديد، وأنه وعد نفسه واتخذ عهداً بأن يكون الموسم المقبل هو الأفضل في مسيرته.

وقال كايو لصحيفة «فوكس سبورتس» البرازيلية: «عدنا إلى التدريبات أخيراً بعد فترة توقف طويلة، بسبب إيقاف الأنشطة الرياضية، بداعي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على غالبية دول العالم، ونركز بشكل كبير على الجوانب البدنية لتعويض الفترة الطويلة التي غاب خلالها اللاعبون عن التدريبات».

وتحدث لاعب العين السابق عن فترة الحجر الصحي، وقال: «تدربت بشكل جيد خلال فترة الحجر الصحي، وأنا مرتاح جداً لدرجة جاهزيتي على المستوى البدني، وأتمنى أن يكون الموسم المقبل ناجحاً بدرجة كبيرة مع الشارقة وأن ننافس في البطولات ونحقق الألقاب».

وأضاف: «أعد نفسي بأن يكون الموسم الجديد أحد أفضل المواسم في مسيرتي، إن لم يكن الأفضل، وهو ما أتمناه لنفسي، لقد أمضيت الفترة الماضية بالاجتهاد في التدريبات رغم عدم إقامة المباريات، ولكني كنت حريصاً جداً على تجهيز نفسي لمرحلة العودة بعد فترة التوقف، والآن أضع (المدفعية على رأسي)، وجاهز للموسم الجديد، وأتمنى أن أساعد الشارقة كثيراً، خصوصاً أن إدارة النادي وثقت بي، وأتمنى أن أرد لها الجميل على هذه الثقة».

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وأشارت الصحيفة إلى أن كايو لوكاس لا يفكر في الرحيل عن الشارقة، موضحة أن اللاعب البرازيلي يسعى إلى إكمال فترة إعارته من بنفيكا البرتغالي إلى «الملك»، والتي تمتد حتى يونيو 2021، موضحة أن أمام لوكاس فرصة جديدة للظهور بشكل رائع في دوري الخليج العربي، بعدما قدم مستويات رائعة مع العين، وحصل على الكرة الفضية في كأس العالم للأندية 2018، بحصوله على لقب ثاني أفضل لاعب في البطولة، ما أسهم في انتقاله إلى بنفيكا في 2019، لكن اللاعب البرازيلي عاد إلى دوري الخليج العربي في يناير الماضي بالانضمام إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأحرز كايو لوكاس ثلاثة أهداف في 10 مباريات لعبها مع الشارقة في مختلف البطولات، بينما شارك مع «الملك» في دوري الخليج العربي في ست مباريات، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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أهداف أحرزها كايو في 10 مباريات لعبها مع الشارقة.

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