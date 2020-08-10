الامارات | الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة يختار محمد صالح للجنة الاستئناف

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة يختار محمد صالح للجنة الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة، أول من أمس، الإماراتي محمد صالح، لشغل عضوية لجنة الاستئناف في الاتحاد.

وقال محمد صالح لـ«الإمارات اليوم»: «حرصي الدائم منذ 2014 على إدارة مباريات سلة الكراسي المتحركة، بجانب المؤهلات العلمية، كان وراء منحي ثقة الاتحاد الدولي، وشغل منصب عضو في لجنة الاستئناف القانونية».ويشغل صالح حالياً منصب مدير فريق الشارقة الأول لكرة السلة، فيما حصل في 2014 على الشارة الدولية كأول حكم إماراتي دولي في سلة الكراسي المتحركة، وفي 2018 حصل على شهادة الماجستير في القانون الرياضي.

Advertisements

وأضاف صالح «دعم وتشجيع اتحاد كرة السلة الذي تربطني به علاقة قوية كحكم لإدارة مباريات الأسوياء، ومبادرة (مجتمعي مكان للجميع) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وغيرها من المبادرات الخاصة بأصحاب الهمم، كانت وراء دخولي المجال التحكيمي، وأدرت العديد من البطولات القارية قبل أن تتواصل جهودي في خدمة رياضيي أصحاب الهمم، خصوصاً بعد أن حصلت على شهادة الماجستير في القانون الرياضي، التي مثلت حجر أساس في قدرتي مجدداً على كسب ثقة الاتحاد الدولي».واختتم قائلاً: «المنصب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، إلا أنه في الوقت ذاته يحملني مسؤولية إضافية في مواصلة خدمة هذه الشريحة من رياضيي المجتمع، والسعي على الدوام لتطوير أدائي، وشغل مناصب رفيعة تؤكد جدارة أبناء الإمارات وريادتهم في شتى المجالات».

محمد صالح نال الشارة الدولية كحكم في سلة الكراسي المتحركة 2014.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news