الامارات | استئناف نشاط التنس رسمياً في أميركا.. سيرينا: بحوزتي نحو 50 كمامة غالباً

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف نشاط التنس رسمياً في أميركا.. سيرينا: بحوزتي نحو 50 كمامة غالباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نشاط كرة المضرب رسمياً إلى الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم، على الرغم من تكاثر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيها، وذلك من خلال إقامة دورة لكزينغتون (ولاية كنتاكي)، التي تشهد النسخة الأولى الرسمية منها مشاركة المخضرمة سيرينا وليامس.

وعلى الرغم من أن الجوائز المالية لهذه الدورة ليست كبيرة (نحو 200 ألف دولار)، فإنها لم تثن بعض اللاعبات عن المشاركة، لاسيما أن معظمهن يردن استعادة إيقاع المباريات قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في نهاية الشهر الجاري.

وتشارك أيضاً إضافة إلى سيرينا شقيقتها الكبرى فينوس، والأميركيتان سلون ستيفنس وكوكو غوف، والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا. وتوقف نشاط الكرة الصفراء في الثامن من مارس بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19»، ولم تخض اللاعبات أي مباريات باستثناء الاستعراضية منها.

وتقول سيرينا المخضرمة (38 عاماً)، صاحبة 23 لقباً كبيراً «عشت حياة شخص منعزل. بدأت احترام التباعد الاجتماعي مطلع مارس. لم أملك قدرة تنفسية كبيرة، وبالتالي لا أدري ما كان سيحصل لو أصبت بفيروس (كوفيد ـ 19)، ولا أرغب في معرفة ذلك صراحة»، في إشارة إلى مصاعب في التنفس عانت منها سابقاً. وأضافت «غالباً ما يكون في حوزتي نحو 50 كمامة. انتبه كثيراً لكل ما أقوم به من الناحية الصحية»ـ واعترفت بأنها كانت «متوترة» خلال هذه الفترة.

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وكشفت سيرينا، المصنفة أولى في هذه الدورة، أن زوجها بنى لها ملعباً خاصاً في جوار البيت لكي تواصل تدريباتها. وقالت في هذا الصدد «جميع اللاعبات خلدن إلى الراحة، سيكون الأمر مثيراً للاهتمام لمعرفة كيف سنلعب».

أما ازارنكا فقالت «يمكن أن نتدرب ما شئنا، لكن المستوى الحقيقي يظهر خلال المباريات».

وأضافت «بطبيعة الحال، افتقد إلى المباريات التنافسية. لم أفقد حبي لكرة المضرب، لكني افتقدت إلى الحافز في أوقات كثيرة خلال هذا التوقف».

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