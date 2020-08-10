الامارات | الشارقة ينتظر البروتوكول الصحي لإقامة دورته الرباعية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينتظر البروتوكول الصحي لإقامة دورته الرباعية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق الشارقة على ملعبه الفرعي في الحزانة، أول من أمس، المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد للموسم الجديد، يتضمن تدريبات يومية صباحية ومسائية تستمر حتى موعد الدورة الودية الرباعية التي تنطلق 18 الجاري.
وقال النادي «يتضمن برنامج المرحلة الثانية خوض تجربة ودية، حيث يتطلع الجهاز الفني لسرعة صدور بروتوكول المباريات الودية لتأكيد إقامة التجربة والوقوف على جاهزية اللاعبين».
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