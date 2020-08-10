الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب
بعد أن قرأ «الفاتحة» لتوقيع عقده مع ناديه الجديد، طلب مهلة بسيطة لإنهاء متعلقاته في ناديه الكبير الحالي، لكنه خرج ولم يعد دون أن يلتزم باتفاقه، وسط غضب مسؤولي النادي الجديد.
130 ألف درهم
وافق اللاعب المؤثر والأساسي على تجديد عقده مع النادي رغم تخفيض راتبه إلى النصف، بعدما كان يتقاضى 130 ألف درهم شهرياً، وذلك لعدم وجود عروض أخرى.
تخفيف
طلب مجلس إدارة النادي من المسؤول الإعلامي التخفيف من التصريحات المتفائلة التي يطلقها سنوياً، والتي باتت تتجاوز الواقع، عن فريق محدود الإمكانات الفنية.
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