شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للإسماعيلي يحذر من الدفع بـحمدي زكي أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من الدفع بمحمد حمدي زكي، امام المصري.
ويلتقي الإسماعيلي، مع المصري، يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري.
وأوضح الجهاز الطبي، ان زكي، لايزال يحتاج الي فترة من التأهيل، حتي يتثني له العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.
ويؤدي، حمدي زكي، برنامج تأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي بالإسماعيلي، لتجهيزه للمشاركات الرسمية.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,492
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تعافي
52,678
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وفيات
5,009
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