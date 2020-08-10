شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: مرتضى رجل الأزمات..و فوجئت بلافتة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على دور مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في علاج واحتواء الأزمات بشكل مميز.
وقال زادة في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«أعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في الوسط الرياضي».
وأضاف:«فوجئت بلافتة نادي القرن الأفريقي وبوضع شعار القرن على كارنيهات النادي ولم أكن أعلم عنها شىء ولكن مرتضى منصور فاجىء الجميع بها».
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فكرة احتفال الزمالك يوم 9 يوليو بلقب نادي القرن كانت رائعة.
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