شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: مرتضى رجل الأزمات..و فوجئت بلافتة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على دور مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في علاج واحتواء الأزمات بشكل مميز.

وقال زادة في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«أعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في الوسط الرياضي».

وأضاف:«فوجئت بلافتة نادي القرن الأفريقي وبوضع شعار القرن على كارنيهات النادي ولم أكن أعلم عنها شىء ولكن مرتضى منصور فاجىء الجميع بها».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فكرة احتفال الزمالك يوم 9 يوليو بلقب نادي القرن كانت رائعة.