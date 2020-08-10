الدوري المصري: الأهلي يجتاز إنبي بثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

عزز الأهلي موقعه في صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقا 2-0 على ضيفه إنبي اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للمسابقة. وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقباً، إلى 52 نقطة، ليظل محلقاً في الصدارة منفرداً، بفارق 19 نقطة أمام أقرب ملاحقيه المقاولون العرب. في المقابل، تجمد رصيد إنبي، الذي أخفق في تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 25 نقطة في المركز السابع. وافتتح محمد هاني التسجيل للأهلي في الدقيقة 64، فيما تكفل المحترف التونسي علي معلول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحقق الفريق الأحمر انتصاره السابع عشر في المسابقة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، فيما ظل محافظاً على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم حتى الآن. وعادت منافسات بطولة الدوري المصري من جديد، عقب توقف استمر لمدة خمسة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

