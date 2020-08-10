شكرا لقرائتكم كارتيرون يؤجل حسم التشكيل الرسمي لللزمالك ضد الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تأجيل حسم التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا ببرج العرب بالجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز ، وجاء سبب تأجيل اعلان التشكيل املا في لحاق يوسف أوباما لاعب الفريق بالمباراة، حيث يخضع أوباما لاختبار طبي أخير غدا قبل المباراة ويأمل كارتيرون في لحاق أوباما بمباراة الاتحاد غدا لاكتمال القوةالضاربةللفريق.

واختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بمشاركة الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفنى للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها فى مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين فى بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.

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وشهدت جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم، التأكيد على صعوبة المباراة وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، كما طالب كارتيرون لاعبى الفريق بالظهور بأفضل مستوى فى المباراة، وحذرهم في الوقت نفسه من خطورة المنافس خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.

كما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من لاعبي الفريق ضرورة استغلال الفرص امام مرمي الاتحاد السكندري في مباراة الغد ، وشدد كارتيرون علي لاعبيه وتحديدا المهاجمين مصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونجو بضرورة استغلال الفرص التي تأتي لهم أمام المرمي، خاصة ان الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة امام مرمي المصري في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعرض كارتيرون علي لاعبيه تسجيل مباراة الزمالك والمصري لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتفاديها في المباراة المقبلة، وأكد كارتيرون للاعبيه ان مباريات الدوري خير اعداد لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لهما سبتمبر واكتوبر المقبلين.