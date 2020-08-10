شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر الاتحاد السكندرى بإيجابية مسحة كورونا لأحد لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة نادي الاتحاد السكندري إخطارا جديدا منذ قليل من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لاتحاد الكرة يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق السكندرى حامل لفيروس كورونا (19-COVID) .

جاء هذا الإخطار على الرغم من وجود خطاب سابق عصر أمس، الأحد، يفيد بعدم وجود أى حالات إيجابية بجميع المسحات الطبية التى تم إجرائها أمس لجميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من لاعبين و جهاز فني و إدارى ، و بناء عليه تم الإعلان بموقع النادي الرسمي عن سلبية جميع المسحات بناءً على هذا الإخطار.

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وعلى الفور تواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تضارب نتائج المسحة الطبية الأخيرة للفريق ، و تم التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد لكى يخضع جميع أعضاء الفريق من لاعبين و جهاز فنى لمسحة طبية عاجلة سوف تُجرى خلال دقائق من الآن للاطمئنان على جميع عناصر الفريق.

و قد تم أتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب المصاب و كذلك أحد اللاعبين " زميل اللاعب بنفس الغرفة " من خلال طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم الذي سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج اللاعب و عزله و زميله بالفريق حتى تعافيه و تماثله التام للشفاء و كذلك زميله بالفريق في حال إصابته .