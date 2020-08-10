شكرا لقرائتكم الصقر يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد الصقر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود وذلك لأنهم غير قادرين على توفير لاعبين بدلاء في وقت ضيق".

وتابع: "كما يجب على المصري الا يطلب تأجيل عدد من المباريات وذلك حفاظا على استمرار مسابقة الدوري".

واشار: "المصري لم يخطأ ولا يتعمد أي شخص الإصابة بالفيروس وعليهم أيضا اتخاذ الإجراءات الإحترازية".

واقترح الصقر على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بتقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين.

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وأكد "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".

وتابع: "كنت ضد استكمال الدوري حفاظا على انتظام المسابقة في نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الان من أجل استكمال المسابقة".

ووجه عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، رسالة خاصة إلى الحكام المصريين.

وأكد الصقر "طبعا التحكيم فيه أخطاء ولكن الان أصبح هناك تقنية الفيديو ويجيب تصحيح قرارهم حال احتسابه بالخطأ".

وختم: "رسالتي للحكام إنهم يثقوا في نفسهم أكثر من ذلك والتخلص من الضغوط والسوشيال ميديا"