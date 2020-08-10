شكرا لقرائتكم خبير تحكيمي: إنبي لا يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، مدى أحقية فريق إنبي في الحصول على ضربة جزاء ضد الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بعد تدخل محمد الشناوي على مهاجم إنبي عمرو ناصر.

ووصف الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مواجهة الأهلي وإنبي ليست صعبة وتعتبر مباراة عادية، وأداء محمود البنا كان جيدًا ولم يخطئ في أي قرار، ولم يُختَبر في قرارت صعبة داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "قراره موفق في الاستعانة بتقنية الفار لمعرفة وجود لمسة يد على حمدي فتحي لاعب الأهلي، بعدما طالب لاعبي إنبي بضربة جزاء، قرار محمود البنا صحيح تمامًا، والكرة لمست كتف حمدي فتحي وليس يده".

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واختتم: "التحام محمد الشناوي مع عمرو ناصر لاعب إنبي لا يستحق ركلة جزاء، لأن الشناوي ارتقى ليلعب الكرة وهذا حقه، ولاعب إنبي كان يعود بظهره للوراء".

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين أحرزهما محمد هاني وعلي معلول، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.