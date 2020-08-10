شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي سيعاني أمام الوداد..ومروان ليس له دور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من الخط الهجومي، بسبب تراجع بعض اللاعبين عن مستواهم المعهود.

وقال هيما فى تصريحات تلفزيونية :"قفشة بعيد عن مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني فقط ولكن لم يقدم أداء المعروف، ومحمد هامي تعامل بشكل جيد فى فرصة الهدف الذى سجله أمام إنبي".

وأضاف: "إذا استمر الأهلي بنفس المستوي سيعاني أمام الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومروان محسن مستواه ثابت سواء قبل التوقف أو بعده لا يقدم جديد وليس له دور".

أكد نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عاني من غيابات عديدة أمام إنبي، مشددا على أن اللاعبون لم يظهروا بأداء جيد بسبب فترة التوقف الطويلة.

وقال : "أداء الأهلي لم يكن مقنع على الإطلاق، ولكن فى المجمل خرج الفريق الأحمر بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل اكتساب الثقة، وهناك لاعبون لم يظهروا بأداء جيد".

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وأضاف: "عمرو السولية بعيد عن مستواه على الرغم من امتلاكه العديد من الخبرات ووصل إلى النضج الكروي، ولكنه ظهر بمستوي باهت".

أكد سعيد، أن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.

وقال: "مروان مهاجم لا يملك أى إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه".

وأضاف: "استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء".