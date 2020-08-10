شكرا لقرائتكم كورونا تمنع مترجم فايلر من التواجد على دكة الأهلي أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدكتور عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالمقصورة الأمامية لملعب استاد القاهرة بصحبة أحمد سليمان محلل الأداء.

جاء ذلك تنفيذا لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي حرمت المدير الفني من مترجمه الذي يعتمد عليه في توجيه كافة المهام الفنية خلال فعاليات المباراة.

كما تواجد حسين الشحات ومحمد شريف لاعبا الفريق بجوار عمرو محب خلال فعاليات اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين.

وكتب عمرو محب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيس بوك": "بسبب جائحة الكورونا : مشاهدة المباراة من المدرجات رفقة حسين الشحات ومحمد الشحات ومحمد شريف وأحمد سليمان. الحمد لله علي الفوز وأول 3 نقاط بعد استئناف النشاط الرياضي".

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حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز..سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.