شكرا لقرائتكم هاني زادة: مرتضى رجل الأزمات..و فوجئت بلافتة نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على دور مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في علاج واحتواء الأزمات بشكل مميز.
وقال زادة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في الوسط الرياضي".
وأضاف:" فوجئت بلافتة نادي القرن الأفريقي وبوضع شعار القرن على كارنيهات النادي ولم أكن أعلم عنها شىء ولكن مرتضى منصور فاجىء الجميع بها".
وأتم حديثه مؤكداً أن فكرة الاحتفال بنادي القرن في التاسع من يوليو كانت رائعة.
وشهدت فترة التوقف أيضاً إعادة تجديد الصراعات القديمة بين القطبين، حيث عاد نادي الزمالك للمطالبة بأحقيته فى لقب نادى القرن، وهو اللقب الشرفى الذي منحه الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي عام 2001، مؤكداً أن الفريق الأبيض حصد فى القرن الماضي بطولات أفريقية أكثر من الأهلي، وبالتالي هو الأحق باللقب، وقرر النادي الأبيض الشكوى في أكثر من جهة أبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ومازال النزاع قائماً حتى الآن خاصة بعد تعليق الزمالك لافتات بمقر النادي كتب عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.
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