شكرا لقرائتكم هاني زادة: مرتضى رجل الأزمات..و فوجئت بلافتة نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على دور مرتضى ‏منصور، رئيس النادي الأبيض، في علاج واحتواء الأزمات بشكل مميز.‏

وقال زادة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" أعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في ‏الوسط الرياضي".‏

وأضاف:" فوجئت بلافتة نادي القرن الأفريقي وبوضع شعار القرن على ‏كارنيهات النادي ولم أكن أعلم عنها شىء ولكن مرتضى منصور فاجىء ‏الجميع بها".‏

وأتم حديثه مؤكداً أن فكرة الاحتفال بنادي القرن في التاسع من يوليو ‏كانت رائعة.‏