شكرا لقرائتكم رئيس المصري : مسحة الغد تحدد مصير مباراة الحدود وجميع الحراس مصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل تأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود المقرر إقامتها غدا في الرابعة عصرا بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى بعد ظهور 16 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المصرى اليوم .

ورفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل المباراة لعدة أسباب على رأسها إهمال مسئولو المصرى في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مثلما شددت اللجنة الطبية لإتحاد الكرة ، بالإضافة لضيق الوقت حيث أنه في حالة تأجيل المباراة سيتطلب ذلك تأجيل ثلاث مباريات للمصرى مدة فترة العزل وهو ما سيصعب من مهمة استكمال المسابقة .

واجرى سمير حلبية مكالمة هاتفية بأشرف صبحى اطلعه فيها على حيثيات الأزمة مؤكدا له أن الفريق قام بفك معسكره وعاد لبورسعيد للدخول في مرحلة العزل بالكامل لحين إجراء مسحة طبية جديدة ، وهو ما تفهمه الوزير مؤكدا انه سيبحث الامر سريعا مع مسئولي الجبلاية لإتخاذ القرار الصحيح في الأمر .

Advertisements

من ناحية أخرى أبدى طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اندهاشه الشديد من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على إقامة لقاء فريقه أمام حرس الحدود غدا ببرج العرب بالرغم من ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق البورسعيدى .

وأضاف هاشم في تصريحات خاصة أن الفريق قام بإنهاء معسكره ببرج العرب وعاد لبورسعيد لعزل اللاعبين المصابين بالكامل بالإضافة للاعبين المتعافين أيضا لإجراء مسحة طبية لهم على حساب النادى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حتى يتعافى الجميع .

وكشف عضو مجلس إدارة المصرى أن الجهاز الفني للمصرى بالكامل مصاب بفيروس كورونا فيما عدا محمود عطا مدرب الفريق، مؤكدا أن الفريق لن يستطيع خوض لقاء حرس الحدود مهما كانت الأسباب نظرا لعدم وجود لاعبين او جهاز فنى لقيادة اللقاء ، متسائلا في الوقت نفسه عن سر إصرار اللجنة الخماسية في إقامة اللقاء بالرغم من أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات وافق في وقت سابق على تأجيل لقاء الإنتاج الحربى ونادى مصر بسبب إصابة 17 لاعب بنفس الفيروس بفريق العجلات الحربية قبل إقامة اللقاء بأسبوع ، بينما إصابات المصرى جاءت قبل مباراته أمام الحدود بيوم واحد فقط .

واختتم طارق هاشم حديثه بالقول أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أكد في بداية عودة النشاط الرياضى أنه في حالة ظهور 5 حالات كورونا في أي فريق سيتم تأجيل مباراته لحين تماثل الحالات للشفاء في إطار التدابير الإحترازية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة .