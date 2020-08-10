شكرا لقرائتكم هانى زادة: مرتضى منصور يكسب حازم إمام مستريح في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن مرتضى رئيس النادى يمتلك فن إدارة الأزمات وقادر على التواجد في أي مشكلة لحلها بكياسة
وأوضح هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أن ما فعله مرتضى في نادي الزمالك لم يتكرر على مدار تاريخ القلعة البيضاء من نهضة إنشائية كبيرة.
كشف عن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رأيه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، وإمكانية ترشح حازم إمام على مقعد الرئاسة.
وواصل :"مرتضى منصور يكسب حازم إمام مستريح في انتخابات الزمالك".
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