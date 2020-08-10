شكرا لقرائتكم ويليان وبيدرو يعلنان رحيلهما عن تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي رحيله عن النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعدما قضى سبع سنوات "رائعة" في ستامفورد بريدج، وكذلك فعل زميله الإسباني بيدرو رودريغيز.

وكتب اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي ذكرت تقارير أنه اقترب من الانتقال إلى أرسنال، خطابا لوداع المشجعين ونشره على "تويتر"، وقال: لقد حان وقت الرحيل. أنا في الواقع سأفتقد زملائي. أرحل برأس مرفوعة وأشعر بالأمان أني فزت بأشياء هنا ودائما ما كنت أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي.

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والتحق ويليان، الذي بدأ مسيرته في كورنثيانز في ساو باولو بالبرازيل، بتشكيلة تشيلسي قادما من أنجي الروسي في 2013 وشارك في أكثر من 300 مباراة وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

وانتهى عقد ويليان هذا الصيف ولم يتوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لفترة طويلة، وقال: في أغسطس 2013 تلقيت عرضا من تشيلسي، واقتنعت أن هذا هو المكان المناسب لكي ألعب، اليوم أنا متأكد أنه كان القرار السليم. قضيت الكثير من الأوقات السعيدة، وبعض الأوقات الحزينة، وفزت بألقاب.

ودعم تشيلسي صفوفه بالفعل وتعاقد مع حكيم زياش جناح أياكس أمستردام وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، ويبحث عن صفقات جديدة في ظل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.