«الملك» يبدأ معسكر الشارقة المغلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استأنف الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم تدريباته في الملعب الفرعي رقم 4 في الحزانة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر الداخلي، والذي خاضه الفريق في مدينة خورفكان واستمر لمدة أسبوع، تدرب خلاله على مرحلتين في ملاعب نادي خورفكان قبل أن يختم المرحلة الأولى من المعسكر، يوم الخميس الماضي، ويعود للإمارة الباسمة، ويمنح العنبري اللاعبين راحة لمدة يومين.

كان الفريق بدأ المرحلة الثانية من معسكره الداخلي في أحد فنادق الشارقة اعتباراً من أمس الأول، السبت، على أن يجري حصتين تدريبيتين صباحية، ومسائية، على الملعب الفرعي رقم 4 باستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري، والطاقم المعاون، ومن المخطط للمعسكر الاستمرار حتى البطولة الرباعية الودية في 18 أغسطس/ آب الجاري.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين بروح معنوية عالية، وجدية وانضباط كبيرين، في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني الذي يركز على رفع مستوى اللياقة البدنية بمستوى فردي، وجماعي، لإكمال الجاهزية البدنية قبل الدخول في مرحلة المباريات الودية الإعدادية، ثم البطولة الرباعية التي من المتوقع ان يصل في نهايتها اللاعبون إلى مستوى بدني مُرض للجهاز الفني قبل الدخول في المباريات الرسمية لدوري الخليج العربي، ودوري أبطال آسيا.