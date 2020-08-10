شكرا لقرائتكم خبر عن 16 حالة «كورونا» في «المصري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس «كورونا» المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، بعد خوضه مباراة الزمالك.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 حالة «كورونا» في «المصري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.