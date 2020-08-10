موقعة نارية بين برشلونة وبايرن ميونيخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب برشلونة وبايرن ميونيخ، موعداً نارياً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الجمعة المقبل، بعد فوز الأول على ضيفه نابولي 3-1 في إياب ثمن النهائي (1-1 ذهاباً)، والثاني بنتيجة كبيرة على تشيلسي 4-1 (3- صفر ذهاباً).

وتقام أدوار البطولة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

ويفتتح ربع النهائي بعد غد الأربعاء، فريقا أتالانتا مع باريس سان جيرمان، ثم يلعب الخميس لايبزيغ الألماني مع أتلتيكو مدريد، والجمعة برشلونة مع بايرن، والسبت مانشستر سيتي مع ليون الفرنسي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة إلى ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة توالياً بعد فوزه الصريح على ضيفه نابولي 3-1بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

وقدم ميسي وبرشلونة، شوطاً جيداً تقدم فيه 3-1، قبل تراجعه في الثاني واكتفائه بالنتيجة، وسجل ميسي، هدفاً وتسبب بركلة جزاء سددها لويس سواريز، في حين تكفل المدافع لونغليه بافتتاح التسجيل، ولنابولي العائد من إصابة لورنتسو انسينيي (45+5 من ركلة جزاء).

وأشادت الصحف الإسبانية بالعمل الفني لميسي، وعنونت صحيفة «ماركا»: «ميسي يأخذهم إلى لشبونة»، في حين قالت الموندو ديبورتيفو «ميسي يقودنا إلى لشبونة».

وفي المباراة الثانية، خطا بايرن ميونيخ، خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتأهل سهل على حساب تشيلسي.

وسجّل ليفاندوفسكي، الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (44).

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما كان تغلب عليه ذهاباً في «ستامفورد بريدج» بثلاثية نظيفة ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.وقال النمسوي دافيد ألابا لاعب بايرن عن اللقاء المرتقب مع برشلونة في ربع النهائي: «نحن متحمسون بالفعل.

برشلونة مذهل، لكننا نريد أن نتنافس معهم. سنذهب إلى البرتغال بثقة».وعزز ليفاندوفسكي، صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف ال13، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي هالاند مهاجم دورتموند.

كما رفع ليفاندوفسكي، رصيده في جميع المسابقات إلى 53 هدفاً هذا الموسم متفوقاً على جميع اللاعبين في البطولات الخمس الكبرى.