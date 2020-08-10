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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوميز إلى ليل الفرنسي تاريخ النشر: 10/08/2020 استمع أعلن نادي ليل الفرنسي أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط الانجليزي الشاب أنجيل جوميز لمدة خمسة أعوام، بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً والذي بدأ مسيرته مع اليونايتد منذ الخامسة من عمره إلى نادي بوافيستا البرتغالي، ليلعب له في موسم 2020-2021.

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