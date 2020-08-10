اليونايتد وإنتر يبدآن رحلة لقب «يوروبا ليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وإشبيلية، ضمن خمسة فرق من الأبطال السابقين ستسافر إلى ألمانيا من أجل خوض غمار الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» اعتباراً من اليوم الاثنين، بنظام الإقصاء من مباراة واحدة، حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام اليوم الاثنين مباراتان،حيث يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن وإنتر ميلان مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.

وسيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 مرشحاً للتأهل على حساب كوبنهاغن، نظراً للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز،

وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي مع الفائز من مواجهة إشبيلية ووولفرهامبتون.