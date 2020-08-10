البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن منصور بعد بلاغات الخطيب

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي رفض الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيراً إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة يأتي لأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقاً للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وقال الطماوي في تصريحات له، إن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.