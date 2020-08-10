المصري الفخراني مدرباً ليد الشارقة.. والفريق يدعم صفوفه بفايز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قدم نادي الشارقة الرياضي الأحد المدرب المصري هاني الفخراني إلى وسائل الإعلام بعد تعيينه في منصب مدرب فريق رجال كرة اليد، خلفاً للمدرب الجزائري سفيان حيواني.

وأعرب المدرب الفخراني عن سعادته بالإشراف على تدريبات فريق نادي الشارقة لكرة اليد، وقال: «لست غريباً على قلعة الملك وسبق لي الاحتراف بالنادي في موسم 2012-2013، أتمنى أن أكون عند حسن ظن وطموح الإدارة في المحافظة على تحقيق الإنجازات على مستوى المسابقات المحلية والخارجية».

وتعاقد الشارقة مع اللاعب المصري محمود فايز جناح النادي الأهلي المصري ضمن فئة مواليد الدولة لدعم صفوف فريق رجال اليد في قلعة «الملك»، وجرت مراسم التعاقد بحضور علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

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