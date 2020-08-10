اجتماع المديرين التنفيذيين يطلع على استعدادات عمومية المحترفين ومشاريع الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، الاجتماع الدوري الأول للمديرين التنفيذين لموسم 2020-2021، الأحد، بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وحضره المديرون التنفيذيون للأندية المحترفة.

افتتح الحوسني الاجتماع بكلمة ترحيبية قدم خلالها الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على دعمهم واهتمامهم الدائم، ووجه رسالة ثناء وعرفان لخط دفاعنا الأول في مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما أثنى الحوسني على جهود الأندية المستمرة في الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، وأشاد بحرص الأندية على المساهمة المستمرة في تطوير كرة القدم الإماراتية، داعياً ممثلي الأندية إلى التكاتف ومواصلة التنسيق والتعاون والعمل الدؤوب لإنجاح الموسم الجديد 2020-2021.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عن المبادرات التسويقية التي نظمت في الموسم الماضي 2019-2020، تضمن إحصائيات عما حققته الحملة الترويجية لدورينا سواء عبر الإعلام المرئي، المسموع، المطبوع أو الرقمي، حيث تم الوصول خلال الحملة إلى 2.6 مليون شخص من مختلف الأعمار والجنسيات وبتفاعل بلغ 7.9 مليون، بالإضافة إلى تقرير عن المشاركة في المبادرات المجتمعية، الفعاليات الترويجية في المراكز التجارية والمدارس، ومنطقة المشجعين في الملاعب، ثم الدوري الإلكتروني الذي نظم كذلك في مختلف مناطق الدولة وشهد مشاركة واسعة من المتابعين.

تلاه مقترح التوجه التسويقي للموسم الجديد 2020-2021، تضمن مبادرات تهدف للترويج للمباريات وتحفيز الحضور الجماهيري من خلال تقديم تجربة يوم المباراة على مستوى مميز، العمل على مبادرات جذابة لاستقطاب الجماهير، تحفيز الجماهير لاقتناء تذاكر المباريات إلكترونياً.

تواصل الاجتماع بعرض الجدول الزمني لفعاليات برنامج «حماية الأطفال» الذي أطلقته رابطة المحترفين الإماراتية في 28 مايو الماضي بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، لتكون أول جهة في الشرق الأوسط تطلق برنامجاً رائداً لحماية الأطفال، يهدف إلى ضمان استمتاع الأطفال بحقهم في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، ومنع أي ضرر قد يلحق بهم أثناء مشاركتهم في اللعبة، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الرابطة في الالتزام بسلامة الأطفال ورعايتهم، تماشياً مع رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تهدف لجعل ممارسة كرة القدم تجربة إيجابية لجميع الأطفال.

ويسعى المشروع لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تطبيق تدابير الحماية لخلق بيئة آمنة للأطفال لممارسة كرة القدم، تسهيل الإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بسلامة الأطفال، وضمان التحقيق السريع في هذه المخاوف، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأطفال وحمايتهم داخل الأندية. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات البرنامج على مدار الموسم عبر سلسلة من ورش العمل وبرامج توعوية، تنتهي في 13 أبريل 2021 بتقييم موسمي للبرنامج.

كما استعرض الاجتماع استعدادات الرابطة لاجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020 المقرر إقامته في 13 أغسطس الجاري والذي سيتم خلاله اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، والاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية.

ومن المقرر كذلك التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2019-2020 و 2020-2021.