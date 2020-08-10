بني ياس يدشن معسكره المغلق في أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

ينتظم الفريق الأول بنادي بني ياس في معسكره المغلق بالعاصمة أبوظبي الاثنين، ويمتد المعسكر لمدة 10 أيام، ليبدأ بعدها السماوي المرحلة الثالثة والأخيرة، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وسيقيم اللاعبون والجهاز الفني بفندق المفرق في أبوظبي، ويتضمن المعسكر تدريبات صباحية ومسائية، على استاد الشامخة، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني دانيال إيسيالا، والجهاز الإداري لتوفير كل احتياجات اللاعبين.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس لمدة 24 ساعة، وذلك استعداداً للانتظام في المعسكر المغلق، ويذكر أن تدريبات السماوي تواصلت عقب إجازة عيد الأضحى طوال الأسبوع الماضي، وتضمنت جوانب بدنية وفنية.

وسيشارك في المعسكر جميع اللاعبين المحليين والبرازيلي جواو بيدرو آخر صفقات السماوي على مستوى الأجانب، بالإضافة إلى الصربي شاسا إيفكوفيتش، ومن المنتظر أيضاً انضمام الثنائي الأرجنتيني المنضم مؤخراً جاستون ألفاريزسواريز ونيكولاس خمينيز.