«الطلبة» العراقي يتعاقد مع محترفَين تونسي وبوركيني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي التي يترأسها لاعب المنتخب العراقي الأول السابق، علاء كاظم، ضم لاعبَين جديدين لصفوف فريقها الكروي الأول بعد التشاور مع مدرب الفريق أحمد خلف.

وذكرت الإدارة أن المدافع التونسي حمزة بن محمد، وقع رسمياً على كشوفات فريق الطلبة، وأضافت، أن لاعب الارتكاز البوركيني موسى داو وقع رسمياً هو الآخر على كشوفات الفريق.

وكان مدرب فريق الطلبة أحمد خلف أكد أنه يسعى إلى إعداد فريقه إلى الموسم المقبل بشكل جيد بعد أن تم إكمال قائمة الفريق.

وأضاف خلف: «فريقنا يحتاج إلى فترة إعداد لمدة شهرين متواصلين بشرط أن يتزامن مع الإعداد مباريات تجريبية جيدة مع الفرق المحلية، حتى يتم الوقوف على مستوى اللاعبين، وكذلك رسم طريقة اللعب المناسبة للفريق بعد أن يتم توزيع اللاعبين، كلاً حسب المركز الذي يحتاجه الفريق».

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