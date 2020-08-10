مايكون يعود للنصر.. ومهمة سهلة للهلال أمام الفتح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال لمواصلة الابتعاد بصدارة دوري المحترفين السعودي عندما يستضيف الاثنين الفتح على ملعب جامعة الملك سعود في ختام الجولة الـ24 التي تشهد 3 مباريات أخرى تبدأ بلقاء النصر وأبها على أرض الأخير، والشباب والتعاون والحزم والعدالة.

ويدخل الهلال مباراته وسط نشوة انتصاره العريض على غريمه النصر «4-1» في الجولة الـ23 وابتعاده بالصدارة بفارق 9 نقاط، ليصبح قريباً من تحقيق اللقب إذا واصل الانتصارات في أربع جولات من السبع المتبقية.

ويبحث النصر الثاني «45 نقطة» في أبها عن الانتصار على الفريق الأبهاوي التاسع «32 نقطة»؛ ليبقى الأول على بصيص الأمل رقمياً في اللحاق بغريمه أو على الأقل تأجيل تتويجه للجولات المتأخرة.

وتبدو الأمور على الورق محسومة لمصلحة الهلال أمام الفتح، على اعتبار الفوارق الكبيرة بين الفريقين؛ حيث يحتل الأخير المركز الـ14 وهو ضمن المهددين بالهبوط؛ لذا سيلعب بأقصى ما يستطيع للخروج بأقل الخسائر، وإذا ما نجح بالتعادل فسيكون بطعم الفوز.

وعلى العكس لا يبدو النصر بوضعية تجعله مرشحاً أمام أبها بعد الأداء البدني الضعيف الذي قدمه رجال البرتغالي روي فيتوريا، بعكس فريق التونسي عبدالقادر الشابي الذين قلبوا الطاولة على ضيفه الاتحاد بهدفين لهدف.

وتشهد مباراة النصر وأبها عودة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا لقيادة دفاع الصفر، بعد أن ترك غيابه فراغاً كبيراً استغله الهلال في الديربي وجدلاً واسعاً في المنصات الإعلامية؛ لعدم توضيح النصر واتحاد الكرة سبب غيابه رسمياً.

وفي الرياض يسعى الشباب العائد بنصر عريض على الوحدة «3-0» لتعزيز انطلاقته على حساب التعاون الخاسر من الفيصلي «1-2»، وكلا الفريقين بات في منطقة الوسط، ما يجعل المباراة أقرب للتحضير للموسم الجديد، ويمتلك الشباب 35 نقطة في المركز الثامن، وللتعاون 32 نقطة في المركز العاشر، أما في مباراة الحزم الثاني عشر «24 نقطة»، والعدالة الأخير «17 نقطة»، فالحوار سيكون على مستوى الهروب من خطر الهبوط.