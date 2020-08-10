ابن حليس والمازمي يقفان على إعداد فرق البطائح للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اجتمعت إدارة نادي البطائح، السبت، مع مدربي وإداريي فرق الألعاب الجماعية في النادي، وتمت مناقشة الخطط المقدمة من المدربين وتبادل عرض الرؤى وتوضيح الأهداف المستقبلية قبل بداية الموسم الجديد، كما وقفت الإدارة على كل متطلبات العمل في الفترة المقبلة من أجل تجهيز الفرق بصورة مميزة.

ترأس الاجتماع محمد عبدالله بن حليس الكتبي عضو مجلس الإدارة ومشرف فريق كرة السلة، وعبدالعزيز المازمي مشرف القطاع الرياضي في النادي، اللذان وقفا على سير إعداد الفرق للموسم الجديد.

وأعرب محمد بن حليس الكتبي عن سعادته بالتفاهم والتناغم بين الإدارة والمدربين والإداريين ومديري الفرق من خلال توحد الرؤى والأهداف المستقبلية، ما يؤكد أن فرق النادي تسير وفق منظومة العمل المؤسسي بفضل الدعم الإداري وتوفير كل الإمكانات اللازمة، وأكد أن جميع الفرق ستكون جاهزة للموسم الجديد بصورة جيدة.

فيما توجه عبدالعزيز المازمي بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وإخوانه أعضاء المجلس، وإلى مجلس إدارة النادي برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي، وإلى عبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام، وإلى محمد عبدالله بن حليس الكتبي وإخوانهم أعضاء مجلس الإدارة، وجميع المدربين والإداريين على الجهود المبذولة لتقديم عمل مميز في الفترة القادمة.

وقال: «بتكاتف الجهود والتعاون القائم بين جميع الأطراف ستكون جميع الفرق الرياضية في النادي على ما يرام في الموسم الجديد»، وأكد المازمي أن نادي البطائح يمتلك فرقاً جيدة قادرة على أن تكون من المنافسين على الألقاب في عدد من الألعاب، وقال: «ثقتنا كبيرة بأن تكون فرقنا في الواجهة ولن نرضى بغير ذلك من خلال الجدية والعمل المدروس من قل مجلس الإدارة وجهود الأجهزة الفنية واللاعبين في مختلف الألعاب».