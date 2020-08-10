شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي سرديان يدير مباراة ديربي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الصربي سرديان يوفانوفيتش حكماً لديربي جدة الذي يجمع الاتحاد والأهلي عند العاشرة من مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده مواطناه ميلان يوفانوفيتش، وأروس ستويكوفيتش، والبلغاري جورجي كاباكوف، حكماً لتقنية الفار، وسبق للصربي سرديان قيادة مباراتين في الدوري، الأولى جمعت الهلال بالاتفاق، والأهلي بالتعاون في الجولتين 21 و22.

وسيقود البوسني إرفان بيلجتو مباراة الوحدة والرائد، والفنلندي الباس جيسترانوس لمباراة الاتفاق والفيحاء، ويقود الحكم السعودي سلطان الحربي مواجهة ضمك والفيصلي.

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