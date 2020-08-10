رئيس مجلس الشارقة يثمن الجهود المبذولة في كرة صالات خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن سلسلة جولاته في أندية الإمارة الباسمة، تفقد عيسى هلال الحزامي التجهيزات التي قام بها نادي خورفكان ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، خلال زيارته للنادي، الخميس، بحضور سالم محمد النقبي رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس.

كما تفقد الحزامي ملاعب المراحل السنية وتحدث مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة قدم الصالات، وحثهم على بذل أقصى المجهودات من أجل تقديم ما يتواكب مع آمال النادي في هذه اللعبة، وعكس كل هذا الاهتمام والطموحات الكبيرة وتقديم ما يشرّف هذه اللعبة والظفر بنتائج مميزة.

وأشار إلى أن زيارة نادي خورفكان تأتي امتداداً للزيارات التي تم القيام بها مؤخراً لأندية الإمارة للاطلاع عن قرب متطلباتها وتجهيزاتها للموسم، وقال رئيس المجلس: «لمسنا الإيجابية في تجهيزات النادي بشكل عام عن الملاعب والمرافق المختلفة، إضافة إلى تجهيزات فريق كرة قدم الصالات في النادي وأتمنى التوفيق له خلال المرحلة المقبلة من أجل ترجمة خطط النادي في كل الألعاب، والظهور بأفضل المستويات والمنافسة على البطولات وذلك في مصلحة رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة، وأن تكون أندية الإمارة مثالاً في التقدم والتطور الرياضي.

بدوره، تقدم سالم النقبي رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال على الزيارة التي تؤكد الاهتمام والمتابعة المستمرة من المجلس لأنديته، خاصة أن نادي خورفكان يملك أيضاً طموحات كبيرة للموسم الجديد على مستوى كل الفرق في مختلف الألعاب، إضافة إلى تحقيق نتائج تشرف النادي على المستوى الخاص، وعلى مستوى الإمارة بشكل عام، وسط الاهتمام المضاعف من المجلس وتهيئة الأجواء لموسم مميز بكل المقاييس».