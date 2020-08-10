شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يطلع على تجهيزات «خورفكان للمعاقين» للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، نادي خورفكان للمعاقين، يوم الخميس، ضمن سلسلة زياراته لأندية الإمارة الباسمة؛ للاطلاع على سير العمل وتجهيزات النادي للموسم الرياضي الجديد، بحضور الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس.

وقدم عيسى الحزامي التهنئة لمجلس إدارة النادي الجديد، وأشار إلى أن مساندة المجلس للجهود المبذولة في النادي تأتي سعياً إلى تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة، وتأكيد الاهتمام الكبير ودعم مسيرة الأندية بالإمارة الباسمة، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة النادي الجديد خلال الفترة المقبلة، وترجمة هذا الدعم الكبير بما يتناسب مع خطط النادي ومبادراته.

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