جوارديولا: نهائيات لشبونة مثل كأس العالم بالنسبة لمان سيتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نهائيات لشبونة الأوروبية ستكون بمثابة نهائيات كأس العالم بالنسبة لفريقه، وقال: «إنها مثل كأس العالم، كل مباراة فيها ستكون نهائياً، إما أن تصمد وتبقى، وإما تضعف وتخرج، سنرى ما سيحدث أمام ليون، لا توجد فرصة ثانية».

وسيبقى لاعبو سيتي،ومدربهم، والكادر التدريبي، في فقاعة مدة أسبوعين بسبب قيود كورونا في العاصمة البرتغالية، لكنه بخبرته ومرونته سيحاول تخفيف الضغوط النفسية على لاعبيه، وقال: «عندما تصل إلى هذه المرحلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتلمس تعطش اللاعبين يكون الهدف الاستمتاع بالبطولة فقط».

وتابع: «أعرف أن اللاعبين يركزون على الأداء في كل الأحوال، ولهذا لا يمكننا البقاء 9 أو 10 أيام في الغرفة ننتظر دقائق المباراة. يجب أن نتنزه، ونتناول الغداء والعشاء معاً ،والتمرن طبعاً بأفضل شكل ممكن، سنذهب إلى البرتغال لنستمتع ببلد جواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا، نأكل معاً ونعمل كثير،اً ونضحك كثيراً».

بيد أن الإسباني أكد رغم أهمية اللقب لناديه، أن تقييم تجربته في سيتي لا تتوقف على نجاح أو فشل المهمة، وقال: «ذكرياتي ستكون عن العيش في مدينة مانشستر، والعمل في هذا النادي الرائع مع هذه المجموعة من اللاعبين والكادر، هذا هو مصدر سعادتي، بالتأكيد سنحاول الفوز باللقب لكن إذا لم نحصده فلن نعتبره كارثة، أعرف أنني سأترك في سيتي شيئاً رائعاً ومذهلاً، المسألة لا تتعلق بالفوز بالألقاب، بل بالعلاقة مع الإنجليزيين الذين التقيت بهم، وعملت معهم هنا، جزء مني مدرب لكنني في النهاية بشر، وهذه حياتي، هل ستتغير هذه العلاقات لأنني لم أحصد لقب أوروبا؟ بصراحة؟ لا، الفوز بلقب أوروبا لا يخصني شخصياً، لكن هذا الموسم هو الأخير لدافيد سيلفا، وهو يستحقه أكثر من سواه، وسيرجيو أجويرو أيضاً، وأوتامندي الذي كان في غرفة الملابس أمام الريال يشجع زملاءه ثم لعب 10 دقائق».

ولا يزال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في برشلونة يتعافى من عمليته الجراحية في الركبة، لكن سيتي يأمل في عودته للعب في نصف نهائي البطولة الأوروبية أمام فريق جوارديولا السابق بايرن ميونيخ غالباً، وخوض النهائي ضد باريس سان جيرمان أو أتلتيكو مدريد فريق أجويرو السابق، وقال جوارديولا: «إنه يتحسن لكنني، لا أعرف إن كان سيلحق بنا أم لا، نأمل أن يكون معنا في البرتغال وسنتحدث مع الأطباء».